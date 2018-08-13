"Нафтогаз" підвищив ціну пропозиції у серпні на закупівлю газу на внутрішньому ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. НАК “Нафтогаз України” у серпні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України за ціною 8 209,00 грн за тис куб. м (без ПДВ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК, передає УНН.
“З урахуванням пропозицій учасників ринку НАК „Нафтогаз України“ збільшує ціну пропозиції на закупівлю у серпні цього року природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України з 8 088,00 до 8 209,00 грн за тис. куб. м (без ПДВ)”, — йдеться у повідомленні.
У липні "Нафтогаз" оголошував тестову закупівлю газу за ціною 7 629,00 грн за тис. куб. м (без ПДВ), у червні — за ціною 6 900,00 грн за тис. куб. м (без ПДВ). Зважаючи на те, що в період літнього сезону попит на газ традиційно низький, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на серпень.
Відповідно до постанови КМУ від 22 березня 2017 р. № 187 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу” (зі змінами) ціна реалізації газу для забезпечення потреб населення складає 4 942 грн за 1000 куб. м, без ПДВ.
Нагадаємо, востаннє “Нафтогаз” збільшував ціну закупівлі газу на внутрішньому ринку 27 липня.