"Нафтогаз" опубликовал части решения по анбандлингу

"Учитывая значительный общественный интерес к проблеме отделения оператора ГТС," Нафтогаз "публикует решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное 28 февраля 2018, в части, касающейся вопросов анбандлинга (отделения деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказали в "Нафтогазе" одним из исковых требований компании было внесение изменений в действующий контракт на транзит газа, позволяющих "Нафтогазу" передать свои права и обязанности по этому контракту без письменного согласия Газпрома любому третьему лицу, уполномоченному украинской властью выполнять функции оператора газотранспортной системы. Это должно позволить Украине сохранить транзит газа по действующему контракту и одновременно провести отделения оператора ГТС.

Такое требование было обусловлено положением контракта, которое устанавливает, что замена договорной стороны (а следовательно, присоединение к контракту любого независимого оператора ГТС) требует согласия Газпрома, которое невозможно получить.

Кроме того, "Нафтогаз" просил суд подчинить контракт обязательным требованиям украинского законодательства, регулирующего транспортировки газа, включая условиями доступа к украинской газотранспортной системы, утвержденными украинским регулятором.

"К сожалению, суд отклонил указанные требования "Нафтогаза". Теперь, чтобы осуществить отделение, "Нафтогаз" и новый оператор ГТС должны получить согласие "Газпрома" на присоединение независимого оператора с действующим контрактом. Получение такого согласия маловероятно, учитывая неоднократно обнародованную позицию "Газпрома". Отвергающее этим требованием, "Нафтогаз" нарушит контракт на расторжении которого сейчас настаивает "Газпром". Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, "Газпром" получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока - 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года. Итак, немедленное проведение отделения оператора газотранспортной системы потребует или получения письменного согласия "Газпрома" на присоединение к контракту нового оператора, или достижения соответствующих договоренностей с "Газпромом" о внесении соответствующих изменений в существующий контракта. Ни один из этих вариантов не является достижимым", - резюмировали в компании.

Напомним, в середине сентября европейские эксперты высокого уровня должны обсудить транзит газа через Украину после 2019 года.