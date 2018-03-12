"Нафтогаз" ожидает выиграть в РФ дело в отношении активов в Крыму на 8 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" надеется на выигрыш в деле НАК и шести ее дочерних компаний у Российской Федерации относительно украденных активов на общую сумму с учетом процентов около 8 млрд долл. Об этом написал на своей странице в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН.
"Уже в этом году можем выиграть до 8 млрд долл. Но потом будет вопрос, как забрать", - написал он.
Витренко уточнил, что сумма иска НАК составляет 5 млрд грн, а с учетом процентов набегает сумма в размере 8 млрд долл.
Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз", подали исковое заявление в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием к России возместить 5 млрд долл. убытков в связи с захватом активов в Крыму.