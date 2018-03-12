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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34849 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50670 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54242 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101179 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91602 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110588 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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"Нафтогаз" ожидает выиграть в РФ дело в отношении активов в Крыму на 8 млрд долл.

"Нафтогаз" ожидает выиграть в РФ дело в отношении активов в Крыму на 8 млрд долл.

Киев  •  УНН

 • 7460 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" надеется на выигрыш в деле НАК и шести ее дочерних компаний у Российской Федерации относительно украденных активов на общую сумму с учетом процентов около 8 млрд долл. Об этом написал на своей странице в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН.

"Уже в этом году можем выиграть до 8 млрд долл. Но потом будет вопрос, как забрать", - написал он.

Витренко уточнил, что сумма иска НАК составляет 5 млрд грн, а с учетом процентов набегает сумма в размере 8 млрд долл.

Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз", подали исковое заявление в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием к России возместить 5 млрд долл. убытков в связи с захватом активов в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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