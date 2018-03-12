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“Нафтогаз” очікує виграти у РФ справу щодо активів у Криму на 8 млрд дол.

“Нафтогаз” очікує виграти у РФ справу щодо активів у Криму на 8 млрд дол.

Київ • УНН

 • 7461 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” сподівається на виграш у справі НАК та шести її дочірніх компаній до Російської Федерації щодо вкрадених активів на загальну суму з врахуванням відсотків близько 8 млрд дол. США. Про це написав на своїй сторінці у Facebook комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Уже в цьому році можемо виграти до 8 млрд дол. Але потім буде питання, як забрати”, — написав він.

Вітренко уточнив, що сума позову НАК становить 5 млрд грн, а з урахуванням відсотків набігає сума у розмірі 8 млрд дол.

Як повідомляв УНН, НАК “Нафтогаз України” та шість компаній, що входять в групу “Нафтогаз”, подали позовну заяву до трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, з вимогою до Росії відшкодувати 5 млрд дол. збитків у зв’язку з захопленням активів у Криму

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