"Нафтогаз" ожидает подписания соглашения с международным партнером по ГТС в сентябре 2018 года

"Мы считаем, что это можно начать делать с 2018 года, примерно, с третьего квартала. Такой план есть в "Нафтогазе". Он вполне прагматичный. В феврале мы получим решение по транзитному трибуналу, в марте мы получим полный перечень тех, компаний, которые в Украине заинтересованы", - убежден он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Нафтогазе" назвали четыре европейские компании, которые заинтересованы в совместном управлении ГТС

По словам Коболева, "Нафтогаз" предлагает сразу обсудить условия конкурса в Верховной Раде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" ведет переговоры с итальянской Snam о партнерстве в управлении ГТС

"Чтобы Верховная Рада сказала: да, это те критерии, по которым мы готовы принимать партнера. На этих условиях сделать конкурс в течение двух-трех месяцев. И уже к августу или сентябрю окончательно подписывать документы с тем, кто выиграет конкурс", - резюмировал глава НАК.

Напомним, 13 декабря Кабинет министров официально начал процесс отбора парнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы.