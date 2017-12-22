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“Нафтогаз” очікує підписати угоду з міжнародним партнером по ГТС до вересня 2018 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” розраховує на підписання угоди з міжнародним партнером, який виграє конкурс на спільне управління газотранспортною системою (ГТС) України, до вересня 2018 року. Про це сказав в ефірі “5 каналу” голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

“Нафтогаз” очікує підписати угоду з міжнародним партнером по ГТС до вересня 2018 року

“Ми вважаємо, що це можна почати робити з 2018 року, приблизно, з третього кварталу. Такий план є в „Нафтогазі“. Він цілком прагматичний. У лютому ми отримаємо рішення по транзитному трибуналу, у березні ми отримаємо повний перелік тих, компаній, які в Україні зацікавлені”, — переконаний він.

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За словами Коболєва, “Нафтогаз” пропонує відразу обговорити умови конкурсу у Верховній Раді.

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“Щоб Верховна Рада сказала: так, це ті критерії, за якими ми готові брати партнера. На цих критеріях зробити конкурс протягом двох-трьох місяців. І вже до серпня чи вересня остаточно підписувати документи з тим, хто виграє конкурс”, — резюмував голова НАК.

Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів офіційно розпочав процес відбору парнера для спільної експлуатації газотранспортної системи.

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