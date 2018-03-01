"Нафтогаз" ничего не должен "Газпрому" - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования о взаимозачете между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Таким образом "Нафтогаз" ничего не должен "Газпрому". Об этом сообщил на пресс-конференции глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.
"По решению арбитража, "Нафтогаз" ничего не должен "Газпрому". Суд приговорил "Газпрома" выплатить 4,6 млрд долларов и исключить из этой суммы долг "Нафтогаза" перед российской компанией. Таким образом, на сегодняшний день "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов", - сказал Коболев.
Отметим, "Нафтогаз" в арбитраже требовал от "Газпрома" около 16 млрд долларов, пересмотра тарифов на транзит газа, разблокировка виртуального реверса, а также возможность передачи транзитного контракта вновь оператору ГТС.
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Напомним, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража.
Как сообщал УНН, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не согласны с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом".