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"Нафтогаз" нічого не винен "Газпрому" - Коболєв

"Нафтогаз" нічого не винен "Газпрому" - Коболєв

Київ • УНН

 • 7393 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги про взаємозалік між “Нафтогазом України” і “Газпром”. Таким чином “Нафтогаз” нічого не винен “Газпрому”. Про це повідомив на прес-конференції голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

"За рішенням арбітражу, "Нафтогаз" нічого не винен "Газпрому". Трибунал присудив "Газпрому" виплатити 4,6 млрд доларів та виключити з цієї суми борг "Нафтогазу" перед російською компанією. Таким чином, на сьогодні "Газпром" винен "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів," - сказав Коболєв.

Зазначимо, "Нафтогаз" в арбітражі вимагав від "Газпрому" близько 16 млрд доларів, перегляду тарифів на транзит газу, розблокування віртуального реверсу, а також можливість передачі транзитного контракту новоствореному операторові ГТС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не виконання "Газпрому" рішення арбітражу приносить "Нафтогазу" 0,5 млн дол. щодня

Нагадаємо, компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу. 

Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

В свою чергу у "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом".

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