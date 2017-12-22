"Нафтогаз" не подтвердил, что должен оплатить по решению арбитража "Газпрому" 2 млрд долл.

"Мы эту цифру не подтверждаем", - сказал председатель НАК, комментируя сообщение о том, что "Нафтогаз" должен отдать "Газпрому" 2 млрд долл. за поставленный газ.

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По его словам, сейчас рано говорить, сколько составит сумма компенсаций.

"Мы ожидаем транзитный суд, он должен закончиться в феврале. К концу февраля мы будем знать полную цифру", - добавил он.

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Напомним, в "Газпроме" заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долларов, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки, сообщает "Газпром".