“Нафтогаз” не підтвердив, що має сплатити за рішенням арбітражу “Газпрому” 2 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв не підтвердив те, що НАК має сплатити ПАТ “Газпром” відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу 2 млрд дол. за поставлений газ. Про це він сказав в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Ми цю цифру не підтверджуємо”, — сказав голова НАК, коментуючи повідомлення про те, що “Нафтогаз” має віддати “Газпрому” 2 млрд дол. за поставлений газ.
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За його словами, зараз зарано говорити, скільки становитиме сума компенсацій.
“Ми чекаємо на транзитний трибунал, він повинен закінчитися у лютому. На кінець лютого ми будемо знати повну цифру”, — додав він.
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Нагадаємо, у “Газпромі” заявили, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма зобов’язав НАК “Нафтогаз України” сплатити на користь “Газпрому” суму простроченої заборгованості за поставки газу в розмірі 2,019 млрд доларів, а також відсотки з 22 грудня 2017 року по дату здійснення такого платежу в розмірі 0,03% за кожен день прострочення, повідомляє “Газпром”.