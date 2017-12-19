"Нафтогаз" нарастил транспортировки газа на 15%

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76561 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90505 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93090 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110487 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101369 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104995 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111992 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117143 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122938 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134532 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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"Нафтогаз" нарастил транспортировки газа на 15%

"Нафтогаз" нарастил транспортировки газа на 15%

Киев  •  УНН

 • 8591 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение января-сентября текущего года предприятия группы "Нафтогаз" нарастили объемы транспортировки природного газа на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом говорится в аналитической справке к консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2017 года, передает УНН.

"За 9 месяцев 2017 предприятия группы транспортировала 89 млрд куб. м природного газа, что на 15% больше объемов соответствующего периода 2016 года", - говорится в тексте документа.

Напомним, процесс разделения НАК "Нафтогаз Украины" будет завершен сразу после вынесения решения Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома".

Напомним, в январе-сентябре текущего года предприятия группы "Нафтогаз" уменьшили на 6% добыча нефти и газового конденсата.

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