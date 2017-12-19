"Нафтогаз" нарастил транспортировки газа на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение января-сентября текущего года предприятия группы "Нафтогаз" нарастили объемы транспортировки природного газа на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом говорится в аналитической справке к консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2017 года, передает УНН.
"За 9 месяцев 2017 предприятия группы транспортировала 89 млрд куб. м природного газа, что на 15% больше объемов соответствующего периода 2016 года", - говорится в тексте документа.
Напомним, процесс разделения НАК "Нафтогаз Украины" будет завершен сразу после вынесения решения Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома".
Напомним, в январе-сентябре текущего года предприятия группы "Нафтогаз" уменьшили на 6% добыча нефти и газового конденсата.