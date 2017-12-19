"Нафтогаз" наростив транспортування газу на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом січня-вересня поточного року підприємства групи “Нафтогаз” наростили обсяги транспортування природного газу на 15%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це йдеться у аналітичній довідці до консолідованої фінансової звітності групи “Нафтогаз” за 9 місяців 2017 року, передає УНН.
“За 9 місяців 2017 року підприємства групи протранспортували 89 млрд куб. м природного газу, що на 15% більше за обсяги відповідного періоду 2016 року”, — сказано у тексті документу.
Нагадаємо, процес розділення НАК “Нафтогаз України” буде завершений одразу після винесення рішення Стокгольмського арбітражу у справі “Нафтогазу” та “Газпрому”.
Нагадаємо, протягом січня-вересня поточного року підприємства групи “Нафтогаз” зменшили на 6% видобуток нафти та газового конденсату.