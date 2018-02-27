"Нафтогаз" должен пройти частичную приватизацию для выхода на рынки IPO - Витренко

"Для того, чтобы выйти на рынки IPO и выйти на международные финансовые рынки акционерного капитала нужно две вещи: решение украинского парламента в вопросе частичной приватизации "Нафтогаза", потому что IPO предполагает частичную приватизацию. Кроме того, перед тем как сделать IPO, надо сделать евробонд - то есть транзакцию на международном рынке долгового капитала и уже потом выходить на рынок акционерного капитала. Также имеет смысл, как правило, привлечение, якорных инвесторов, вроде, ЕБРР или других международных финансовых институтов, которые будут гарантировать другим инвесторам, что политические риски, которые все же присутствуют в ситуации с "Нафтогазом", они находятся под контролем международного сообщества", - сообщил он.

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Как уточнил Витренко, с точки зрения самой компании, то она уже готова: у "Нафтогаза" есть финансовая отчетность по международному аудиту, независимый Наблюдательный совет, нормальная система корпоративного управления, соответствующая западным стандартам, а также понятная бизнес модель: "Нафтогаз" - прибыльная компания, поэтому она является привлекательной для международных инвесторов.

"Кроме того, достаточный размер, также делает "Нафтогаз" игроком на международных рынках", - добавил коммерческий директор компании.