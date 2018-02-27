"Нафтогаз" должен пройти частичную приватизацию для выхода на рынки IPO - Витренко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61550 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74307 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77085 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106770 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100256 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104497 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111483 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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"Нафтогаз" должен пройти частичную приватизацию для выхода на рынки IPO - Витренко

"Нафтогаз" должен пройти частичную приватизацию для выхода на рынки IPO - Витренко

Киев  •  УНН

 • 15401 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Чтобы выйти на рынки IPO "Нафтогаз" должен быть частично приватизирован. Кроме того, перед тем, как выходить на IPO, надо сделать евробонд. Об этом в комментарии УНН сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Для того, чтобы выйти на рынки IPO и выйти на международные финансовые рынки акционерного капитала нужно две вещи: решение украинского парламента в вопросе частичной приватизации "Нафтогаза", потому что IPO предполагает частичную приватизацию. Кроме того, перед тем как сделать IPO, надо сделать евробонд - то есть транзакцию на международном рынке долгового капитала и уже потом выходить на рынок акционерного капитала. Также имеет смысл, как правило, привлечение, якорных инвесторов, вроде, ЕБРР или других международных финансовых институтов, которые будут гарантировать другим инвесторам, что политические риски, которые все же присутствуют в ситуации с "Нафтогазом", они находятся под контролем международного сообщества", - сообщил он.

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Как уточнил Витренко, с точки зрения самой компании, то она уже готова: у "Нафтогаза" есть финансовая отчетность по международному аудиту, независимый Наблюдательный совет, нормальная система корпоративного управления, соответствующая западным стандартам, а также понятная бизнес модель: "Нафтогаз" - прибыльная компания, поэтому она является привлекательной для международных инвесторов.

"Кроме того, достаточный размер, также делает "Нафтогаз" игроком на международных рынках", - добавил коммерческий директор компании.

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