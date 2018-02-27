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"Нафтогаз" має пройти часткову приватизацію для виходу на ринки IPO – Вітренко

"Нафтогаз" має пройти часткову приватизацію для виходу на ринки IPO – Вітренко

Київ • УНН

 • 15405 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Щоб вийти на ринки IPO "Нафтогаз" має бути частково приватизований. Крім того, перед тим, як виходити на IPO, треба зробити євробонд. Про це у коментарі УНН повідомив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Для того, щоб вийти на ринки IPO і вийти на міжнародні фінансові ринки акціонерного капіталу потрібно дві речі: рішення українського парламенту у питанні часткової приватизації "Нафтогазу", бо IPO передбачає часткову приватизацію. Крім того, перед тим як зробити IPO, треба зробити євробонд – тобто транзакцію на міжнародному ринку боргового капіталу і вже потім виходити на ринок акціонерного капіталу. Також має сенс, зазвичай, залучення, якірних інвесторів, на кшталт, ЄБРР, або інших міжнародних фінансових інституцій, які гарантуватимуть іншим інвесторам, що політичні ризики, які будуть все ж таки присутні у ситуації з "Нафтогазом", вони знаходяться під контролем міжнародного співтовариства", - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Нафтогазі" готові до випуску єврооблігацій

Як уточнив Вітренко, з точки зору самої компанії, то вона вже готова: у "Нафтогазу" є фінансова звітність з міжнародними аудитом, є незалежна Наглядова рада, є нормальна система корпоративного управління, яка відповідає західним стандартам, а також зрозуміла бізнес модель: "Нафтогаз" - прибуткова компанія, тому вона є привабливою для міжнародних інвесторів.

"Крім того, достатній розмір, також робить "Нафтогаз" гравцем на міжнародних ринках", - додав комерційний директор компанії.

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