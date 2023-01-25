Нафтогаз договорился о резерве дополнительного газа для прохождения отопительного сезона

Цитата

“12 миллионов украинских домохозяек получают природный газ этой зимой. Для этого было очень важно обеспечить необходимые объемы газа. Рад сообщить — мы достигли необходимых договоренностей с нашими партнерами и союзниками, чтобы получить необходимые нам объемы топлива”, — сказал он.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что ресурсов для нормального прохождения и завершения отопительного сезона достаточно, НАК "Нафтогаз Украины" разрешили новый кредит на дополнительный газ на почти 189 млн евро.