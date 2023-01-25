Нафтогаз домовився про резерв додаткового газу для проходження опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов в інтерв’ю Sky News повідомив про досягнення необхідних домовленостей з партнерами для резервування додаткових обсягів газу для проходження опалювального сезону в Україні, передає УНН.
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“12 мільйонів українських гомодосподарок отримують природній газ цієї зими. Для цього було дуже важливо забезпечити необхідні обсяги газу. Радий повідомити — ми досягли необхідних домовленостей з нашими партнерами та союзниками, аби отримати необхідні нам обсяги палива”, — сказав він.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що ресурсів для нормального проходження та завершення опалювального сезону достатньо, НАК "Нафтогаз України" дозволили новий кредит на додатковий газ на майже 189 млн євро.