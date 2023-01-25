Нафтогаз домовився про резерв додаткового газу для проходження опалювального сезону

Цитата

“12 мільйонів українських гомодосподарок отримують природній газ цієї зими. Для цього було дуже важливо забезпечити необхідні обсяги газу. Радий повідомити — ми досягли необхідних домовленостей з нашими партнерами та союзниками, аби отримати необхідні нам обсяги палива”, — сказав він.

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що ресурсів для нормального проходження та завершення опалювального сезону достатньо, НАК "Нафтогаз України" дозволили новий кредит на додатковий газ на майже 189 млн євро.