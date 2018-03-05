"Нафтогаз": 34% переплату за импортный газ компенсирует "Газпром", а не украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а российская компания "Газпром". Об этом в сети Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"34% переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а Газпром. Напомню, что Газпром коварно, без предупреждения, в период аномальных холодов, не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ. Хотя до этого сам выставил за счет за март который Нафтогаз полностью оплатил. Нафтогаз в течение фактически одних суток полностью заместил объемы газа от Газпрома на газ от европейских поставщиков", - говорится в сообщении.
Он добавил, что "Газпром" должен "нам выплатить компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден".
"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от Газпрома (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", - резюмировал Ю.Витренко.
Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.