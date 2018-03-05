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"Нафтогаз": 34% переплату за імпортний газ компенсує "Газпром", а не українці

"Нафтогаз": 34% переплату за імпортний газ компенсує "Газпром", а не українці

Київ • УНН

 • 6594 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Переплату за імпортний газ у березні будуть компенсовувати не українці, а російська компанія “Газпром”. Про це в мережі Facebook написав комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.

“34% переплату за імпортний газ у березні будуть компенсовувати не українці, а Газпром. Нагадаю, що Газпром підступно, без попередження, у період аномальних холодів, не виконав контрактні зобов’язання і не став поставляти газ. Хоч до цього сам виставив за рахунок за березень який Нафтогаз повністю оплатив. Нафтогаз протягом фактично однієї доби повністю замістив обсяги газу від Газпрому на газ від європейських постачальників”, — йдеться в повідомлені.

Він додав, що “Газпром” має “нам сплатити компенсацію за невиконання контрактних зобов’язань щодо поставки газу у березні, про що він вже був офіційно попереджений”.

“За оперативними даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну газу від Газпрому (після її зниження відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Вся ця переплата буде виставлена „Газпрому“ для компенсації”, — резюмував Ю.Вітренко.

Нагадаємо, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.

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