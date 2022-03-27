Нефтебаза во Львове после вражеского ракетного удара полностью разрушена - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Нефтебаза во Львове полностью разрушена после вражеского ракетного удара, сообщил председатель Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий, пишет УНН.
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"Нефтебаза в Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - указал Козицкий в Telegram.
Детали
Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в течение всей ночи.
Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра.
Дополнение
26 марта около 16:30 в городе Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения топлива возник пожар.
По данным Командования ВС ВСУ, шесть ракет российские оккупанты 26 марта выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.