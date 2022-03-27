Нефтебаза во Львове после вражеского ракетного удара полностью разрушена - глава ОВА

Цитата

"Нефтебаза в Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - указал Козицкий в Telegram.

Детали

Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в течение всей ночи.

Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра.

Дополнение

26 марта около 16:30 в городе Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения топлива возник пожар.

По данным Командования ВС ВСУ, шесть ракет российские оккупанты 26 марта выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.