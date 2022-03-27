Нафтобаза у Львові після ворожого ракетного удару повністю зруйнована - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Нафтобаза у Львові повністю зруйнована після ворожого ракетного удару, повідомив голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький, пише УНН.
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"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - вказав Козицький у Telegram.
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Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі.
Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.
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26 березня близько 16:30 у місті Львів внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.
За даними Командування ПС ЗСУ, шість ракет російські окупанти 26 березня випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.