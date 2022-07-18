Нефть продолжает дорожать из-за ослабления доллара и ограниченных поставок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со поставкой в сентябре в понедельник утром во время торгов выросли в цене до 101,89 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,72%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 98,01 доллара за баррель, прибавив 0,43%.
Детали
Цены на нефть продолжили рост в понедельник, чему способствовало ослабление доллара и ограниченные запасы, которые нивелируют опасения по поводу рецессии и перспективы широкомасштабных ограничений из-за COVID-19 в Китае, которые снова снижают спрос на топливо, пишет Reuters.
На прошлой неделе Brent и WTI показали наибольшее недельное падение в цене примерно за месяц из-за опасений рецессии, которая ударит по спросу на нефть.
При этом поставки нефти оставались ограниченными, что поддерживало цены. Как и ожидалось, поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не привела к каким-либо обещаниям со стороны ведущего производителя нефти из ОПЕК увеличить предложение нефти.