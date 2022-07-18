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Нафта продовжує дорожчати через послаблення долара та обмежені поставки

Нафта продовжує дорожчати через послаблення долара та обмежені поставки

Київ • УНН

 • 143520 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 101,89 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,72%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 98,01 долара за барель, додавши 0,43%.

Деталі

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, чому сприяло ослаблення долара та обмежені запаси, які нівелюють побоювання з приводу рецесії та перспективи широкомасштабних обмежень через COVID-19 у Китаї, які знову знижують попит на паливо, пише Reuters.

Минулого тижня Brent та WTI показали найбільше тижневе падіння у ціні приблизно за місяць через побоювання рецесії, яка вдарить по попиту на нафту.

При цьому постачання нафти залишалося обмеженим, що підтримувало ціни. Як і очікувалося, поїздка президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії не призвела до будь-яких обіцянок з боку провідного виробника нафти з ОПЕК збільшити пропозицію нафти.

Українські Національні Новини

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