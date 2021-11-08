Нефть подорожала на фоне экономических новостей из США и Китая

По данным Bloomberg по состоянию на 11:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,34%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 82,47 доллара за баррель, прибавив 1,48%.

Детали

В понедельник цены на нефть выросли, поскольку признаки роста мировой экономики поддержали перспективы спроса на энергоносители, тогда как государственный нефтепроизводитель Саудовской Аравии Aramco повысил официальную цену на свою нефть, пишет Reuters.

Нефть марки Brent подорожала в понедельник после падения почти на 2% на прошлой неделе.

Палата представителей Конгресса США в пятницу вечером, 5 ноября, проголосовала за принятие масштабного плана развития инфраструктуры страны. Законопроект поддержали 228 конгрессменов, еще 206 были против. Инициативу еще в августе одобрил Сенат США, теперь решение - за президентом страны. Сам президент США Джо Байден в субботу приветствовал принятие Конгрессом законопроекта об инфраструктуре, что давно откладывался, на 1 триллион долларов, который может стимулировать рост и спрос на топливо.

Рост экспорта Китая замедлился в октябре, но превзошел прогнозы, чему способствовал рост мирового спроса в преддверии зимних праздников и улучшение состояния дел относительно цепочек поставок, которые пострадали от коронавируса.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добычу увеличели на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.