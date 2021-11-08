Нафта подорожчала на тлі економічних новин з США та Китаю

За даними Bloomberg станом на 11:54, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,34%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 82,47 долара за барель, додавши 1,48%.

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У понеділок ціни на нафту зросли, оскільки ознаки зростання світової економіки підтримали перспективи попиту на енергоносії, тоді як державний нафтовиробник Саудівської Аравії Aramco підвищив офіційну ціну на свою нафту, пише Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала у понеділок після падіння майже на 2% минулого тижня.

Палата представників Конгресу США у п'ятницю ввечері, 5 листопада, проголосувала за ухвалення масштабного плану розвитку інфраструктури країни. Законопроект підтримали 228 конгресменів, ще 206 були проти. Ініціативу ще у серпні схвалив Сенат США, тепер рішення - за президентом країни. Сам президент США Джо Байден у суботу привітав ухвалення Конгресом законопроекту про інфраструктуру, що давно відкладався, на 1 трильйон доларів, який може стимулювати зростання і попит на паливо.

Зростання експорту Китаю сповільнилося в жовтні, але перевершило прогнози, чому сприяло зростання світового попиту напередодні зимових свят і поліпшення справ щодо ланцюжків поставок, які постраждали від коронавірусу.

Що було раніше

18 липня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, дійшла згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. З серпня видобуток збільшено на 400 барелів на добу - до поступового скасування обмежень видобутку (наразі 5,8 млн барелів на добу), до кінця вересня 2022 року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.