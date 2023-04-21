Нефть дешевеет из-за опасений рецессии и замедления спроса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу во время торгов упали в цене до 81,03 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:29, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 77,29 доллара за баррель, потеряв 2,36%.
Детали
Цены на нефть снижаются третий день подряд в пятницу и, похоже, несут значительные недельные потери, на фоне слабых экономических данных США и роста запасов бензина в США, вызвавших опасения по поводу рецессии и замедления мирового спроса на нефть, отмечает Reuters.
Обе марки упали в цене более чем на 2% до самого низкого уровня с конца марта в четверг на фоне опасений рецессии и ожидали недельного падения примерно на 6%.
Что касается предложения, то загрузка нефти из западных портов россии в апреле, вероятно, вырастет до самого высокого уровня с 2019 года, превысив 2,4 миллиона баррелей в день, несмотря на обещание москвы сократить добычу, сообщили источники в торговле и судоходстве.
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