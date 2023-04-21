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Нафта дешевшає через побоювання рецесії та уповільнення попиту

Нафта дешевшає через побоювання рецесії та уповільнення попиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п'ятницю під час торгів впали в ціні до 81,03 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:29, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,09%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 77,29 долара за барель, втративши 2,36%.

Деталі

Ціни на нафту знижуються третій день поспіль у п'ятницю і, схоже, зазнають значних тижневих втрат, на тлі слабких економічних даних США та зростання запасів бензину в США, що викликали побоювання з приводу рецесії та уповільнення світового попиту на нафту, відзначає Reuters.

Обидві марки впали в ціні більш ніж на 2% до найнижчого рівня з кінця березня в четвер на тлі побоювань рецесії і очікували на тижневе падіння приблизно на 6%.

Що стосується пропозиції, то завантаження нафти із західних портів росії у квітні, ймовірно, зросте до найвищого рівня з 2019 року, перевищивши 2,4 мільйона барелів на день, попри обіцянку москви скоротити видобуток, повідомили джерела в торгівлі та судноплавстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США попередили, що росія намагається обійти стелю цін на нафту

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