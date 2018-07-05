Нефть Brent торгуется ниже 78 долл. за баррель

По данным издания, по состоянию на 08:00 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась на 0,73%.



При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене до 73,86 доллара за баррель, потеряв 0,38%.



Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют повышение средних цен на нефть в 2018 году на 11,7%, по сравнению с 2017 годом, а также падение цены на 4,3% в 2019 году.

Украина в течение 2017 увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16034000 т соответственно к предыдущему году.