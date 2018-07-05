Нафта Brent торгується нижче 78 дол. за барель

За даними видання, станом на 08:00 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зменшилась на 0,73%.



При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI зменшилися в ціні до 73,86 долара за барель, втративши 0,38%.



Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують підвищення середніх цін на нафту в 2018 році на 11,7%, в порівнянні з 2017 роком, а також падіння ціни на 4,3% в 2019 році.

Україна протягом 2017 року збільшила обсяги прокачування нафти на 5,3% до 16,034 млн т відповідно до попереднього року.