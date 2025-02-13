Наезд автомобиля на толпу в Мюнхене: сообщается о 28 пострадавших

По данным полиции, в результате наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене пострадали как минимум 28 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает УНН.

Детали

Как сообщает полиция Мюнхена, среди пострадавших двое тяжелораненых.

"Как сообщается, задержанный - водитель автомобиля. Есть предположения о других причастных лицах. Исходя из наших текущих знаний, мы не можем это подтвердить", - заявили в мюнхенской полиции в X.

"Подозреваемый - 24-летний афганец. Он въехал на автомобиле сзади в толпу в районе Seidlstraße. По текущей информации, пострадали 28 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии. При задержании мы стреляли по машине", - сообщили в полиции Мюнхена.

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