Наїзд авто на натовп у Мюнхені: повідомляється про 28 постраждалих
Київ • УНН
У результаті наїзду автомобіля на натовп у Мюнхені постраждало 28 людей, деякі у тяжкому стані. За кермом був 24-річний шукач притулку з Афганістану, якого затримали на місці події.
У Мюнхені внаслідок наїзду автомобіля на натовп людей, за даними поліції, щонайменше 28 людей отримали поранення, деякі з них у тяжкому стані, пише УНН.
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Як повідомляє поліція Мюнхена, серед постраждалих двоє тяжкопоранених.
"Як повідомляється, затриманий – водій автомобіля. Є припущення щодо інших причетних людей. Виходячи з наших поточних знань, ми не можемо це підтвердити", - зазначили у мюнхенській поліції у X.
"Підозрюваний – 24-річний афганець. Він в'їхав на автомобілі ззаду в натовп в районі Seidlstraße. За поточною інформацією, постраждали 28 осіб, деякі з них у тяжкому стані. Під час затримання ми стріляли по машині", - вказали у поліції Мюнхена.
У Мюнхені автомобіль протаранив натовп людей: що відомо про інцидент13.02.25, 12:20 • 35278 переглядiв