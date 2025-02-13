Наїзд авто на натовп у Мюнхені: повідомляється про 28 постраждалих

У Мюнхені внаслідок наїзду автомобіля на натовп людей, за даними поліції, щонайменше 28 людей отримали поранення, деякі з них у тяжкому стані, пише УНН.

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Як повідомляє поліція Мюнхена, серед постраждалих двоє тяжкопоранених.

"Як повідомляється, затриманий – водій автомобіля. Є припущення щодо інших причетних людей. Виходячи з наших поточних знань, ми не можемо це підтвердити", - зазначили у мюнхенській поліції у X.

"Підозрюваний – 24-річний афганець. Він в'їхав на автомобілі ззаду в натовп в районі Seidlstraße. За поточною інформацією, постраждали 28 осіб, деякі з них у тяжкому стані. Під час затримання ми стріляли по машині", - вказали у поліції Мюнхена.

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