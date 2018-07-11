Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Украине

"11-12 июля в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – отметили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В то же время в Киевской области 10-12 июля ожидается высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. А в Киеве в этот период – высокий (4 класса) уровень.

Напомним, огонь уничтожил более 40 га пшеничного поля в Полтавской области.