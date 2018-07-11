Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в Україні

"11-12 липня у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – зазначили у ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Водночас на Київщині 10-12 липня очікується високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. А в Києві у цей період – високий (4 класу) рівень.

Нагадаємо, вогонь знищив понад 40 га пшеничного поля у Полтавській області.