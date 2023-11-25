Надо дать немного времени: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей
Киев • УНН
Зеленский призывает к терпению в отношении напряженности на польской границе, будучи уверенным, что время и дипломатия улучшат ситуацию после обсуждения вызовов на международном саммите "Зерно из Украины".
Владимир Зеленский считает, что полякам надо дать немного времени и тогда отношения между сторонами потеплеют. Об этом президент Украины сообщил на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine, пишет УНН.
Детали
По словам президента, на границе с Польшей есть сложности, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Однако, по его мнению, нужно немного времени и ситуация уладится.
Я считаю нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, по которому идти. И у нас есть этот план, работает премьер-министр, также вице-премьер-министр Стефанишина, также на уровне министерства иностранных дел и также на уровне министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен, что мы сможем все это сделать. Я думаю, нам надо дать немного времени нашим соседям, все потеплеет,
Добавим
Польские фермеры присоединились к забастовке перевозчиков и вышли на протест к украинско-польской границы обещают блокировать границу до января.
Напомним
Украинско-словацкая граница разблокирована, около 400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину.
Надо дать немного времени: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей
Зеленский призывает к терпению в отношении напряженности на польской границе, будучи уверенным, что время и дипломатия улучшат ситуацию после обсуждения вызовов на международном саммите "Зерно из Украины".
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