Надо дать немного времени: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Владимир Зеленский считает, что полякам надо дать немного времени и тогда отношения между сторонами потеплеют. Об этом президент Украины сообщил на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine, пишет УНН.

Детали

По словам президента, на границе с Польшей есть сложности, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Однако, по его мнению, нужно немного времени и ситуация уладится.

Я считаю нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, по которому идти. И у нас есть этот план, работает премьер-министр, также вице-премьер-министр Стефанишина, также на уровне министерства иностранных дел и также на уровне министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен, что мы сможем все это сделать. Я думаю, нам надо дать немного времени нашим соседям, все потеплеет, - отметил Зеленский.

Добавим

Польские фермеры присоединились к забастовке перевозчиков и вышли на протест к украинско-польской границы обещают блокировать границу до января.

Напомним

Украинско-словацкая граница разблокирована, около 400 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину.