Надежность и безопасность цифровых технологий должны стать главным приоритетом для компаний — CEO криптовалютной биржи WhiteBIT
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Стремительное развитие цифровых технологий, глобальная цифровизация, рост популярности различных платежных методов, развитие метавселенных, обмена, покупки, продажи NFT-токенов, то есть блокчейн-технологий, ставят перед миром ключевую задачу — сделать цифровые услуги максимально надежными и безопасными, чтобы избежать рисков и киберугроз. Об этом на конференции European Cyber Agora 2022 года в Брюсселе рассказал CEO криптовалютной бирже WhiteBIT Владимир Носов.
Глобальная цифровизация принесла человечеству кросс-бордерные платежи, начала развиваться система open banking, позволяющая банкам и сторонним поставщикам услуг обмениваться финансовой информацией и услугами в электронном виде с разрешения клиентов. Для верификации лица больше не нужно приходить в учреждение, — это можно сделать удаленно. Однако все эти технологии означают, что некоторые структуры, компании или удаленные серверы обладают большими массивами личной информации, что является большим уровнем ответственности, рисков и киберугроз.
“Цифровые решения существенно ускорили нашу жизнь, сделали ее удобной и комфортной. После первого года пандемии объем привлеченных средств в финтех-отраслях в мире увеличился на 96%. Мир кардинально поменялся. Впечатляюще быстро. И сегодня уже недостаточно просто создавать цифровые услуги или криптовалютные биржи, развивать метамиры или другие диджитал-ноу-хау. Гораздо больший вызов — обеспечит их надежность. В этом состоит ключевая задача каждой компании, имеющей отношение к сбору личной информации пользователей, в частности финансовой — думать о безопасности в первую очередь. Затем — о собственной выгоде. Уровень безопасности компании, имеющей дело с финансами, это ее репутация. Мы в WhiteBIT это понимаем — поэтому особое внимание уделяем безопасности наших сервисов”, — подчеркнул Владимир Носов.
Сегодня в WhiteBIT внедрен комплекс мер безопасности и систем. Среди них:
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- Антифрод-системы, которые помогают предотвратить мошеннические транзакции.
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- Верификация личности через AML и KYC.
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- Слежение за NODами и всеми обновлениями безопасности звена при взаимодействии с криптовалютой.
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- Отдельный отдел безопасности, постоянно занимающийся мониторингом блокчейн-сетей на уязвимости.
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- Безопасный вывод средств и контроль аккаунтов.
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- Проверка транзакции на “чистоту” вывода через Crystal.
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Эти и другие меры безопасности позволяют WhiteBIT сегодня входить в топ-3 криптовалютных бирж мира по уровню безопасности в соответствии с независимым аудитом Hacken.
Сегодня для противостояния киберугрозам технологические компании должны владеть собственными кибервойсками, которые будут работать на постоянной основе. Ибо в контроле нуждается не только физическая, но и виртуальная реальность. С цифровой глобализацией, потому что метавселенная — это, в частности, стирание физических, реальных границ между странами, задачи правительств всех заинтересованных стран и ведущих технологических компаний — создавать и развивать международную сеть кибербезопасности.
“Когда мы развиваем новые технологии, нужно четко понимать, что мы даем почву новым рискам и даем киберпреступникам новые площадки для своеобразного испытания собственных сил и мошеннических схем. Поэтому параллельно с развитием и внедрением этих технологий должны идти киберобразование и централизованные системы киберзащиты”, — акцентировал CEO криптовалютной биржи WhiteBIT.
Справка: WhiteBIT— крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.