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Надійність та безпека цифрових технологій повинні стати головним приорітетом для компаній — CEO криптовалютної біржі WhiteBIT

Надійність та безпека цифрових технологій повинні стати головним приорітетом для компаній — CEO криптовалютної біржі WhiteBIT

Київ • УНН

 • 165165 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Стрімкий розвиток цифрових технологій, глобальна цифровізація, зростання популярності різних платіжних методів, розвиток метавсесвітів, обміну, купівлі, продажу NFT-токенів, тобто блокчейн-технологій, ставлять перед світом ключове завдання — зробити цифрові послуги максимально надійними та безпечними, аби уникнути ризиків і кіберзагроз. Про це на конференції European Cyber Agora 2022 у Брюсселі розповів CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.

Глобальна цифровізація принесла людству крос-бордерні платежі, почала розвиватися система open banking, яка дозволяє банкам та стороннім постачальникам послуг обмінюватися фінансовою інформацією та послугами в електронному вигляді з дозволу клієнтів. Для верифікації особи більше не потрібно приходити до установи — це можна зробити віддалено. Однак всі ці технології означають, що певні структури, компанії чи віддалені сервери володіють великими масивами особистої інформації, що є великим рівнем відповідальності, ризиків та кіберзагроз.

“Цифрові рішення суттєво пришвидшили наше життя, зробили його зручним та комфортним. Після першого року пандемії обсяг залучених коштів у фінтех-галузь у світі збільшився на 96%. Світ кардинально змінився. Вражаюче швидко. І сьогодні вже недостатньо просто створювати цифрові послуги чи криптовалютні біржі, розвивати метасвіти чи інші діджитал-ноу-хау. Набагато більший виклик — забезпечити їхню надійність. У цьому полягає ключове завдання кожної компанії, яка має стосунок до збору особистої інформації користувачів, зокрема фінансової — думати про безпеку найперше. Потім — про власну вигоду. Рівень безпеки компанії, яка має справу з фінансами, — це її репутація. Ми у WhiteBIT це розуміємо — тому особливу увагу приділяємо безпеці наших сервісів”, — наголосив Володимир Носов.

Сьогодні у WhiteBIT впроваджено комплекс безпекових заходів та систем. Серед них:

  • Антифрод-системи, які допомагають запобігти шахрайським транзакціям.
  • Верифікація особи через AML та KYC.
  • Стеження за NODами та всіма оновленнями щодо безпеки ланки при взаємодії із криптовалютою.
  • Окремий відділ безпеки, який постійно займається моніторингом блокчейн-мереж на вразливості.
  • Безпечне виведення коштів і контроль акаунтів.
  • Перевірка транзакції на “чистоту” виводу через Crystal.

Ці та інші заходи безпеки дозволяють WhiteBIT сьогодні входити до топ-3 криптовалютних бірж світу за рівнем безпеки згідно з незалежним аудитом Hacken.

Сьогодні для протистояння кіберзагрозам технологічні компанії повинні володіти власними кібервійськами, які працюватимуть на постійній основі. Бо контролю потребує не тільки фізична, а й віртуальна реальність. Із цифровою глобалізацією, бо метавсесвіт — це, зокрема, про стирання фізичних, реальних кордонів між країнами, завдання урядів усіх зацікавлених країн та провідних технологічних компаній — створювати та розвивати міжнародну мережу кібербезпеки.

“Коли ми розвиваємо нові технології, потрібно чітко розуміти, що ми даємо ґрунт для нових ризиків та даємо кіберзлочинцям нові майданчики для своєрідного випробовування власних сил та шахрайських схем. Тому паралельно з розвитком та впровадженням цих технологій мають йти кіберосвіта та централізовані системи кіберзахисту”, — акцентував CEO криптовалютної біржі WhiteBIT.

Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.

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