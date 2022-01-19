Надышалась дымом: во Львове полицейские реанимировали кошку, которая потеряла сознание при пожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Во Львове полицейские с помощью массажа сердца спасли кошку Мику, которая надышалась дымом во время пожара и потеряла сознание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Детали
Пожар произошел 18 января в одной из квартир многоэтажного дома на улице Юрия Липы.
Как отметили, спасатели сразу эвакуировали людей. Во время повторной проверки дома правоохранители увидели животное без сознания.
"Патрульные полицейские Львовской области Владимир Микиевич и Мария Алешина реанимировали кошку, которая надышалась дымом во время пожара и уже не подавала признаков жизни", - говорится в сообщении.
Владелица Мики попросила патрульных отвезти животное к ветеринару, потому что сама находилась в шоковом состоянии. Сейчас с кошкой все хорошо. В результате пожара никто не пострадал.
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