Надихалася димом: у Львові поліцейські реанімували кішку, яка знепритомніла під час пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Львові поліцейські за допомогою масажу серця врятували кішку Міку, яка надихалася димом під час пожежі і знепритомніла. Про це повідомляє УНН із посиланням на патрульну поліцію Львівщини.
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Пожежа сталася 18 січня в одній із квартир багатоповерхового будинку на вулиці Юрія Липи.
Як зазначили, рятувальники одразу евакуювали людей. Під час повторної перевірки будинку правоохоронці побачили непритомну тварину.
"Патрульні поліцейські Львівської області Володимир Микієвич та Марія Альошина реанімували кішку, яка надихалася димом під час пожежі та вже не подавала ознак життя", – ідеться у повідомленні.
Власниця Міки попросила патрульних відвезти тварину до ветеринара, бо сама була в шоковому стані. Зараз із кішкою все гаразд. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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