"Предоставляется вся возможная помощь": рассказали о состоянии детей из Харькова после подрыва на взрывчатке

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские войска за минувшие сутки открывали огонь по трем районам Харьковской области, ранена 80-летняя женщина. Состояние еще двух раненых - подорвавшихся на кассетном боеприпасе подростков - среднее. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 12 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе взорвались и получили ранения 2 ребят 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им предоставляется вся возможная помощь, их состояние медики оценивают как среднее", - рассказал Синегубов.

Детали

"В течение прошлых суток враг обстреливал мирное население прилегающих к линии столкновения и границе с рф населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - сообщил Синегубов.

По данным главы ОВА, в селе Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждены объекты фермерских хозяйств, произошли пожары, без пострадавших. Также в Чугуевском районе в результате обстрелов оккупантов получила ранения и была госпитализирована 80-летняя женщина.

В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 294 взрывоопасных предмета, указал чиновник.

"На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. Наши военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Купянского района", - отметил глава ОВА.

Напомним

Двое детей в Харькове 11 ноября подорвались на взрывчатке во дворе собственного дома. Они получили травмы ног.

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