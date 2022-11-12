"Надається уся можлива допомога": розповіли про стан дітей з Харкова після підриву на вибухівці

Цитата

"У Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення 2 хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, їм надається уся можлива допомога, їхній стан медики оцінюють як середній", - розповів Синєгубов.

Деталі

"Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - повідомив Синєгубов.

За даними голови ОВА, у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджені об'єкти фермерських господарств, сталися пожежі, без постраждалих. Також у Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 294 вибухонебезпечних предмети, вказав посадовець.

"На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Куп'янського району", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

Двоє дітей у Харкові 11 листопада підірвалися на вибухівці у дворі власного будинку. Вони отримали травми ніг.