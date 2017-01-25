Предоставление Украине "безвиза" с ЕС вероятно в мае - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Украине стоит ожидать фактической либерализации визового режима с ЕС не раньше мая. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Перевод текста относительно механизма приостановления должно быть завершено в начале февраля, поэтому Европарламент должен проголосовать за него 13-16 февраля, а Евросовет - чуть позже. Это означает, что фактическая визовая либерализация для граждан Грузии может состояться в марте, и я думаю, для Украины это май ", - отметил он.