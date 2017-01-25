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Надання Україні "безвізу" з ЄС ймовірне у травні - журналіст

Київ • УНН

 • 10062 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Україні варто очікувати фактичної лібералізації візового режиму з ЄС не раніше травня. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Переклад тексту щодо механізму призупинення має бути завершено на початку лютого, тож Європарламент повинен проголосувати за нього 13-16 лютого, а Єврорада - трохи пізніше. Це означає, що фактична візова лібералізація для громадян Грузії може відбутися в березні, і я думаю, для України це травень", - зазначив він.

Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".

Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.

Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.

Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.

Українські Національні Новини

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