Надаль снялся с итогового теннисного турнира АТР

На старте группового турнира испанец потерпел поражение в трех сетах от Давида Гоффена - 6: 7 (5), 7: 6 (4), 4:6.

После матча первая ракетка мира отметил, что травма правого колена не позволит ему продолжить борьбу на соревнованиях в Лондоне.

"Я был настроен на то, чтобы сыграть здесь. И я попробовал. Но продолжать не могу. В этом нет смысла. Для меня сезон завершен. Я принял это решение во время матча и снялся бы, даже если бы выиграл. После того, как я провел этот сезон, я не заслужил выходить на корт в таком состоянии: с болью и без удовольствия. У меня был прекрасный сезон, и я не буду плакать из-за того, что произошло здесь. Увидимся в следующем году", - отметил Надаль.

Таким образом, заменит Надаля на кортах в Лондоне его соотечественник Пабло Каррено-Буста. Результат ведущего теннисиста планеты после первого тура будет зачислен Каррено-буст.

Добавим также, Надаль несмотря на завоеванные 75 титулов АТР в карьере, ни разу не сумел выиграть Итоговый турнир. Лучший результат спортсмена датированный 2010 и 2013 годом - финал.