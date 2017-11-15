Надаль снялся с итогового теннисного турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял решение прекратить выступления на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
На старте группового турнира испанец потерпел поражение в трех сетах от Давида Гоффена - 6: 7 (5), 7: 6 (4), 4:6.
После матча первая ракетка мира отметил, что травма правого колена не позволит ему продолжить борьбу на соревнованиях в Лондоне.
"Я был настроен на то, чтобы сыграть здесь. И я попробовал. Но продолжать не могу. В этом нет смысла. Для меня сезон завершен. Я принял это решение во время матча и снялся бы, даже если бы выиграл. После того, как я провел этот сезон, я не заслужил выходить на корт в таком состоянии: с болью и без удовольствия. У меня был прекрасный сезон, и я не буду плакать из-за того, что произошло здесь. Увидимся в следующем году", - отметил Надаль.
Таким образом, заменит Надаля на кортах в Лондоне его соотечественник Пабло Каррено-Буста. Результат ведущего теннисиста планеты после первого тура будет зачислен Каррено-буст.
Добавим также, Надаль несмотря на завоеванные 75 титулов АТР в карьере, ни разу не сумел выиграть Итоговый турнир. Лучший результат спортсмена датированный 2010 и 2013 годом - финал.