Надаль знявся з підсумкового тенісного турніру АТР

На старті групового турніру іспанець зазнав поразки в трьох сетах від Давида Гоффена – 6:7 (5), 7:6 (4), 4:6.

Після матчу перша ракетка світу зазначив, що травма правого коліна не дозволить йому продовжити боротьбу на змаганнях у Лондоні.

"Я був налаштований на те, щоб зіграти тут. І я спробував. Але продовжувати не можу. В цьому немає сенсу. Для мене сезон завершений. Я прийняв це рішення під час матчу і знявся б, навіть якби виграв. Після того, як я провів цей сезон, я не заслужив виходити на корт в такому стані: з болем і без задоволення. У мене був прекрасний сезон, і я не буду плакати через те, що сталося тут. Побачимося в наступному році", - зауважив Надаль.

Таким чином, замінить Надаля на кортах в Лондоні його співвітчизник Пабло Каррено-Буста. Результат провідного тенісиста планети після першого туру буде зарахований Каррено-Бусті.

Додамо також, Надаль попри завойовані 75 титулів АТР в кар'єрі, жодного разу не зумів виграти Підсумковий турнір. Найкращий результат спортсмена датований 2010 і 2013 роком – фінал.