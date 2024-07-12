В Винницкой области ночью сбили 2 вражеских беспилотника типа Shahed, жертв и повреждений инфраструктуры не фиксировали, сообщили в Винницкой ОГА в пятницу, пишет УНН.

Как сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная, в ночь на 12 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Винницкой области сбито 2 вражеских БПЛА типа Shahed. Информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало. Продолжаются поиски обломков - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным ОВА, "всего зафиксирован пролет 3 крылатых ракет и 8 БПЛА".

11 из 19 дронов и все 5 ракет уничтожены над Украиной, остальные 8 беспилотников локационно потеряны - ВС ВСУ