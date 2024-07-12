ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

  •  101627 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  105058 просмотра
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

  •  102949 просмотра
Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  104856 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

  •  40968 просмотра
публикации
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  93701 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  100209 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  144840 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  142223 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  164139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

  •  24802 просмотра
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

  •  46730 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля 2024, 03:02  •  102198 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  113670 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  118032 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vinnitsaВинница
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
polshaПольша
Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
  •  33405 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
  •  32759 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
  •  42396 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
  •  93701 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
  •  100209 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
  •  55325 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
  •  102619 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
  •  103270 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Эксклюзив
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
11 июля 2024, 09:08  •  144840 просмотра

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Эксклюзив
ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
11 июля 2024, 07:10  •  101088 просмотра

ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Популярные

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

  •  40968 просмотра
Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  104856 просмотра
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

  •  102949 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  105058 просмотра
Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

  •  101627 просмотра

Публикации

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  93701 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  100209 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  144840 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  142223 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  164139 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...