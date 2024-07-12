В небе над Украиной с вечера уничтожены все из 5 ракет и 11 из 19 дронов, запущенных российскими войсками, остальные восемь беспилотников локационно потеряны, сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

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"Вечером 11 июля 2024 года оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской обл. - рф.), а в течение ночи - 19-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. Основное направление удара - Староконстантинов", - написал Олещук в Telegram.

По его словам, к отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушной обороной сбито 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях", - отметил Олещук.

По его словам, "остальные восемь беспилотников локационно потеряны". "Предположительно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БпЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В случае обнаружения подозрительных предметов просим самостоятельно не совершать никаких действий, а срочно сообщать об их местонахождении полицию, ГСЧС или местную администрацию", - отметил он.

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