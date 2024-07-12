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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
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Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
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Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
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Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
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Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
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В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
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