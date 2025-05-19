За ночь над Украиной обезвредили 76 из 112 вражеских дронов
Киев • УНН
В ночь на 19 мая россия атаковала Украину 112 дронами. ПВО обезвредила 76 "Shahed", но пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.
россия ночью атаковала Украину 112 дронами, обезврежено 76 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 мая враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбиты огневыми средствами поражения, 35 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина.
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