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За ночь над Украиной обезвредили 76 из 112 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 978 просмотра

В ночь на 19 мая россия атаковала Украину 112 дронами. ПВО обезвредила 76 "Shahed", но пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

За ночь над Украиной обезвредили 76 из 112 вражеских дронов

россия ночью атаковала Украину 112 дронами, обезврежено 76 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 мая враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбиты огневыми средствами поражения, 35 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина.

Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба19.05.25, 08:32 • 2054 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Сумская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
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