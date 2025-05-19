Над Україною за ніч знешкодили 76 зі 112 ворожих дронів

$41.470.00
46.450.07
ukenru
Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів
Ексклюзив
06:58 • 1542 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
05:46 • 12632 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 29085 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 69720 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

18 травня, 13:32 • 70193 перегляди

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

18 травня, 12:29 • 75797 перегляди

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

18 травня, 12:08 • 77632 перегляди

рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР

17 травня, 23:01 • 60194 перегляди

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

17 травня, 12:09 • 174002 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 11:46 • 99379 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
72%
746мм
Популярнi новини

Президентом Румунії стане проєвропейський Нікушор Дан: його вже привітав Зеленський

18 травня, 21:58 • 17954 перегляди

ISW: кремль перебільшує військову міць рф напередодні розмови путіна з Трампом

19 травня, 00:07 • 16418 перегляди

Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США

19 травня, 00:53 • 20625 перегляди

Проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії: підраховано 100% голосів

02:36 • 15914 перегляди

Макрон і Мелоні посварилися через Україну, Мерц намагається залагодити суперечку - FT

03:27 • 13877 перегляди
Публікації

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

05:46 • 12633 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 201157 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 414488 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 340236 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 443837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 86525 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 174002 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 77892 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 79667 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 88368 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Над Україною за ніч знешкодили 76 зі 112 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 952 перегляди

У ніч на 19 травня росія атакувала Україну 112 дронами. ППО знешкодила 76 "Shahed", але постраждали Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.

Над Україною за ніч знешкодили 76 зі 112 ворожих дронів

росія вночі атакувала Україну 112 дронами, знешкоджено 76 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 травня ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 - збито вогневими засобами ураження, 35 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

Половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу19.05.25, 08:32 • 2044 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
Сумська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Шахед-136
Україна
Brent
$64.86
Bitcoin
$102,211.60
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.36
Золото
$3,227.69
Ethereum
$2,354.32