Над Україною за ніч знешкодили 76 зі 112 ворожих дронів
Київ • УНН
У ніч на 19 травня росія атакувала Україну 112 дронами. ППО знешкодила 76 "Shahed", але постраждали Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.
росія вночі атакувала Україну 112 дронами, знешкоджено 76 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 травня ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 - збито вогневими засобами ураження, 35 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.
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