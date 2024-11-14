Над Украиной сбили 21 дрон из 59 запущенных рф: в каких областях
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 59 дронами «Шахед» и БпЛА неустановленного типа из района Курска. Силы ПВО сбили 21 дрон над четырьмя областями.
россия ночью атаковала Украину 59 дронами, сбит 21 дрон над четырьмя областями, еще 38 были потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 ноября (с 19.00 13 ноября) противник атаковал 59-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из района Курска - рф.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 21-го БпЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локально потеряно
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