Над Украиной сбили 21 дрон из 59 запущенных рф: в каких областях

россия ночью атаковала Украину 59 дронами, сбит 21 дрон над четырьмя областями, еще 38 были потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 ноября (с 19.00 13 ноября) противник атаковал 59-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из района Курска - рф.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 21-го БпЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локально потеряно - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

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