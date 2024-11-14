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161 бой на фронте: где горячее всего и сколько атак отбито

161 бой на фронте: где горячее всего и сколько атак отбито

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 161 боевое столкновение, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес 100 авиаударов и совершил более 4840 обстрелов.

161 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, более половины из которых - на Кураховском и Покровском направлениях, на Курском направлении украинские защитники отбили 13 вражеских атак, сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ на 8 часов 14 ноября, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

По имеющейся информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 100 авиационных ударов, в частности сбросил 179 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил более 4840 обстрелов, из них 124 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1677 дронов-камикадзе.

Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, один - по пункту управления и два - по артиллерийским системам противника, как указано, нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же авиацией поражен еще один важный объект противника.

Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:

На Харьковском направлении враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили восемь атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

40 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцевка, Кременной Балки, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка оккупанты 45 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Десять атак противника остановили наши защитники в районах населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения три раза пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики пять раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес двадцать восемь авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб, также украинские защитники отбили тринадцать вражеских атак", - говорится в сводке.

За сутки террористическая страна потеряла 1690 военных14 нояб. 2024, 05:51 • 12479 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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